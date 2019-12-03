İstanbul Fatih'te 9 m² kargir dükkan mahkemeden satılıktır

T.C. İSTANBUL 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/40 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Fatih İlçesi, Çarşı Mahallesi 2788 Ada, 5 Parsel, ÇARŞI Mahalle/Köy, KALPAKÇILAR Mevkii, KARGİR DÜKKAN vasıflı taşınmaz.



Adresi : Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi No:162 Fatih / İSTANBUL



Yüzölçümü : 10,50 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/12/2018 gün ve 148780 sayılı yazılarının incelenmesinde; İstanbul ili Fatih ilçesi Beyazıt Mahallesi 2788 ada 5 parsel sayılı yerin Bakanlar Kurulu nun 26/11/2007 tarih ve 2007/12893 sayılı kararı ile Yenileme Alanı ilan edildiği, söz konusu parselde tescilli eski eser kaydı bulunmakta olup İstanbul 2 numaralı yenileme alanları kültür varlıklarını koruma bölge kurulu nun 11/11/2014 tarih ve 865 sayılı kararı ile onaylanan projeye göre uygulama yapılacağı ve yenileme kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamayacağının bildirildiği görülmüştür.



Hali Hazır Durumu : Satışa konu taşınmazın İstanbul ili Fatih İlçesi Çarşı Mahallesi Beyazıt Mahallesi Kapalı Çarşı Kalpakçılarbaşı caddesi no:162 adresinde bulunan Kagir Dükkanın brüt .=10,50 m2 alanlı olup bu dükkanın 2.30 mt eninde ve 4.00 mt derinliğinde olduğu,yani net kullanım alanının 9,20 m2 olduğu burasının "STİL Altın Alım Satım Merkezi" adıyla kullanıldığı, Ön cephesinin Alüminyum doğrama ile Camekan şeklinde yapıldığı zemini Seramik kaplı olduğu, Asma Tavan yüksekliğinin 2,40 mt olup 4,00 mt yüksekliğindeki Tonoz Kemer şeklindeki davanın ise lake boyalı ahşap latalarla dekoratif olarak kaplandığı, duvarların kısmen ahşap kaplamalı ve kısmen ise boyalı olduğu, Aydınlatma Spot Tipi armatürlerle yapıldığı, tavanının arka cephe sağ köşesinde 2.20 mt x 1,00 mt ölçüsünde cam duvarlı metal korkuluk asma kata çıkışı sağlayan bir boşluk bırakıldığı ve seyyar bir merdivenle asma kata çıkılıp inildiği; taşınmazın Nuruosmaniye Mercan ve Beyazıt arasında yer alan Kapalıçarşısı 64 dadde ve sokağı ile iki bedesteni 16 hanı 22 kapısı ve yaklaşık 3600 dükkanı ile dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi durumunda olduğu kapalıçarşının 45.000,00 m2 kapalı alana sahip olup mevsimine göre günde 300 ile 500 bin arasında müşteri yada misafir ziyaret ettiği,ticari anlamdaki etkinliğin yanında Turistik olarak da İstanbul'un gözbebeği konumundaki KAPALIÇARŞI bütün dünyadan İstanbul'u ziyaret eden turistlerin uğrak yeri olması nedeniyle de marka değerinin çok yüksek olduğu Turistik değeri gözönüne alındığında ünü dünya çapına yayılmış alışveriş merkezlerinden biri haline geldiği, Tarihi yarımada içerisinde kalan Kapalıçarşı gerek deniz yoluyla gerekse toplu taşıma ile ulaşım açısından bütün donelere sahip olduğu, ancak bütün bu arı değerlere rağmen İstanbul'daki nüfus yoğunluğu ve trafik yoğunluğundan ayrıca bulunduğu bölgenin çok merkezi olması ve sürekli artan bir ilgiyle kar karşılanması ve yaşanan terör olayları ekonomik durgunluk gibi olumsuz koşullardan da nasibini aldığı,taşınmazın İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Mısır Çarşısı Gülhane parka Ayasofya ve Sultanahmet Camileri ile Topkapı Sarayı gibi tarihi ve turistik yerlere yürüme mesafesinde olup Marmara Denizi Sahiline yaklaşık 800 mt yürüme mesafesinde olduğu, çarşının güneyinde bulunan T1 Kabataş_:Bağcılar Tramvay Hattının geçtiği Yeniçeriler Caddesine uzaklığı yaklaşık 150 mt yürüme mesafesinde olup Sultanahmet Çemberlitaş Beyazıt Tramvay istasyonlarına yakın konumda olduğu, taşınmazın İlköğretim okulları,cami,Market,Pastane, Fırın kuaför Taksi durağı, Çocuk oyun alanları Yeşil alan gibi bölgenin ihtiyacını karşılayacak donatı alanlarının mevcut olduğu,taşınmazın Elektrik,sul, atık su,telefon, kablolu tv, Adsl ve doğalgaz gibi tüm altyapı hizmetleri, toplu taşıma temizlik hizmetleri gibi kentsel olanaklardan yararlandığı,taşınmazın yapım kalitesi dikkate alındığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sınıflandırılmasında verilen kriterlere göre Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri hakkında yayınlanan tebliğlerde yapının mimarlık hizmetlerin esas olan V.SINIF B GRUBU yapılar kapsamında kabul edilebileceği bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

Kıymeti : 12.000.000,00 TL



KDV Oranı : %18



Kaydındaki Şerhler :



1. Satış Günü : 10/01/2020 günü 10:00 - 10:10 arası



2. Satış Günü : 12/02/2020 günü 10:00 - 10:10 arası



Satış Yeri : İSTANBUL 6.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU B 2 BLOK 3 KAT -

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1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 10/01/2020 saat 10,00.’ dan - 10,10’ e kadar, İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B.2 Blok 3 kat- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 12/02/2020 aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.



Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 12/02/2020 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032561) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/40 SATIŞ Dosya numarasının Belirtilerek memurluğumuzun internet emanet hesap numarası TR020001500158007306590478nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.



2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.



Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)



3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.



4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesül olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.



5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.



6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,



Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.



6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/40 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/11/2019