2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusu

2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU
SINAVIN ADI
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı
SINAV MERKEZİ
Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 09.00
SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet
adresinden alabileceklerdir.
SINAV UYGULAMASI
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri
arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava
katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.
Sınav Bilgileri:
|SINAV ADI
|SORU SAYISI
|SINAV MERKEZLERİ
|SINAV SAATİ VE SÜRESİ
|CEVAP KÂĞIDI SEÇENEĞİ
|CEVAP SEÇENEK SAYISI
|2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı
|100
|Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas
|Saat:09.00 Süre: 120 Dakika
|A-B
|5 (Beş)
- Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı
kullanılacaktır.
- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı,
insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta,
cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla,
depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap,
defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi
amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına
alınmayacaktır,
- Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş
bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.
- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik
numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü
belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan
adaylar sınava alınmayacaktır.
- Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan, nüfus
cüzdanları nüfus müdürlüklerince alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen
fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava
alınabilecektir.
- Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve
www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
- Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve
www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
SINAV KONULARI
Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından
oluşmaktadır.
|KONULAR
|SORU SAYISI
|Türkçe
|( Ortaöğretim düzeyi )
|20
|Sosyal Bilgiler
|( İlköğretim düzeyi )
|15
|Fen Bilgisi
|( İlköğretim düzeyi )
|15
|Hayat Bilgisi
|( İlköğretim düzeyi )
|15
|Matematik
|( İlköğretim düzeyi )
|15
|Genel Kültür
|(Ortaöğretim düzeyi )
|20
|GENEL TOPLAM
|100
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate
alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına
sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü
kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile
belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri
dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
• Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve
29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle,
17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda
iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin
yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
İLETİŞİM ve DUYURU
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;
• Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632”
0 (312) 413 32 47 - 48
• Polis Akademisi Başkanlığı 0 (312) 462 86 49 - 0 (312) 499 70 02 numaralı
telefonlardan yararlanabilecektir.
SINAV İTİRAZLARI
• Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap
anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr
internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav
sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr
ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2
(iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.
• İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından
bildirilecektir.
• Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası
şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL
KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe
ile yapacaklardır.
• Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve
ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
• Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da
sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ