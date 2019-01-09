2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusu

2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU

SINAVIN ADI

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı

SINAV MERKEZİ

Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 09.00

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet

adresinden alabileceklerdir.

SINAV UYGULAMASI

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri

arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava

katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.

Sınav Bilgileri:

SINAV ADI SORU SAYISI SINAV MERKEZLERİ SINAV SAATİ VE SÜRESİ CEVAP KÂĞIDI SEÇENEĞİ CEVAP SEÇENEK SAYISI 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 100 Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas Saat:09.00 Süre: 120 Dakika A-B 5 (Beş)

- Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı

kullanılacaktır.

- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı,

insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta,

cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,

bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla,

depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap,

defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi

amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına

alınmayacaktır,

- Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş

bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik

numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü

belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan

adaylar sınava alınmayacaktır.

- Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan, nüfus

cüzdanları nüfus müdürlüklerince alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen

fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava

alınabilecektir.

- Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve

www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

- Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve

www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAV KONULARI

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından

oluşmaktadır.

KONULAR SORU SAYISI Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20 Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15 Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 Matematik ( İlköğretim düzeyi ) 15 Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20 GENEL TOPLAM 100

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate

alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına

sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü

kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile

belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri

dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

• Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve

29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle,

17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda

iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin

yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

• Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632”

0 (312) 413 32 47 - 48

• Polis Akademisi Başkanlığı 0 (312) 462 86 49 - 0 (312) 499 70 02 numaralı

telefonlardan yararlanabilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

• Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap

anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr

internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav

sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr

ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2

(iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

• İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından

bildirilecektir.

• Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye

İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası

şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL

KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe

ile yapacaklardır.

• Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve

ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

• Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da

sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ