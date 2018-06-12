Avrasya Üniversitesi 156 Öğretim Üyesi alıyor

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyeleri : 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç

belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Öğretim Üyesi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır.

Fakülte-Bölüm Kadro Unvanı-Adedi Aranan Nitelik Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Ebelik 2 2 2 Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Hemşirelik 2 2 2 Hemşirelik lisans mezunu olup, Halk Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği veya İç Hastalıkları

Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak 1 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını üroloji alanında yapmış olmak. Beslenme ve Diyetetik 2 2 2 Beslenme ve Diyetetik Alanında doktora yapmış olmak Çocuk Gelişimi 2 2 2 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Maliye 2 2 2 Maliye alanında doktora yapmış olmak İşletme 2 2 2 Muhasebe - Finans alanında doktora yapmış olmak Uluslararası İlişkiler 2 2 2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler alanlarından birinde doktora yapmış olmak Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi 2 2 2 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi alanında doktora

yapmış olmak FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Psikoloji 2 2 Doktorasını Psikolojinin Alt Dallarından Bir Tanesinde Yapmış Olmak 2 Yüksek Lisans ve Doktorasını Psikolojinin Alt Dallarından Bir Tanesinde Yapmış Olmak İngiliz Dili Ve Edebiyatı 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora ve doçentlik payesini almış

olmak 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup alanında yüksek lisans ve

doktora yapmış olmak Türk Dili Ve Edebiyatı 1 1 Doçentliğini Türk Dili alanında almış olmak MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği 1 1 1 Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 1 1 1 Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 1 1 1 Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak Elektrik- Elektronik Mühendisliği 1 1 1 Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Haberleşme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 2 2 2 Kontrol Anabilim Dalında doktora yapmış olmak Gıda Mühendisliği 4 4 4 Gıda Teknolojileri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 2 2 2 Gıda Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak İnşaat Mühendisliği 1 1 1 Yapı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 1 1 1 Hidrolik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 1 1 1 Geoteknik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 1 1 1 Ulaştırma Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 1 1 1 Yapı İşletmesi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 1 1 1 Yapı Malzemesi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak Makina Mühendisliği 1 1 Makina Mühendisi olmak ve Makine alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Makina Mühendisi olmak ve Enerji veya Termodinamik alanında doktora

yapmış olmak 1 1 1 Makina Mühendisi olmak ve Makine Teorisi ve Dinamiği alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Makina Mühendisi olmak ve Mekanik alanında doktora yapmış olmak 2 2 2 Makina Mühendisi olmak ve Konstrüksiyon ve İmalat alanında doktora

yapmış olmak Harita Mühendisliği 1 1 1 Harita Mühendisliği, Jeodezi veya Ölçme Tekniği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 1 1 1 Harita Mühendisliği, Arazi Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 1 1 1 Harita Mühendisliği, Fotogrametri veya Uzaktan Algılama Anabilim Dalında doktora yapmış olmak 1 1 1 Harita Mühendisliği Kartoğrafya veya Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr