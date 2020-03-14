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FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Fenerbahçe Üniversitesi 33 Öğretim Görevlisi alıyor

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

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BİK İlan No : YOK787475
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
33
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
14.03.2020
Son başvuru Tarihi
:
28.03.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile şahsen veya posta yoluyla ilgili dekanlıklara başvurularını yapabilirler.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, e-posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosu Başvuru Belgeleri:
1) İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.
2) YÖK Formatlı Özgeçmiş
3) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri
4) Lisans Transkripti
5) ALES Sonuç Belgesi (en az 70 puan)
6) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Türkçe programlar için en az 50 puan)
7) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8) Bir adet vesikalık fotoğraf
9) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
10) Sabıka kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi: 14.03.2020
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi: 28.03.2020
Ön Değerlendirme Tarihi: 30.03.2020
Giriş Sınavı Tarihi: 01.04.2020
Sonuç Açıklama Tarihi: 02.04.2020
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.fbu.edu.tr
İletişim Bilgileri: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok, 34758 Ataşehir-İstanbul

AKADEMİK BİRİM BÖLÜM KADRO
SAYISI		 KADRO
UNVANI		 AÇIKLAMA
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi 1 Araştırma Görevlisi

Odyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları, Dil ve Konuşma Terapisi, Klinik Psikoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik alanları, Özel Eğitim alanlarından birinden lisans mezunu olmak veya ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapıyor/yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı 3 Öğretim Görevlisi

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı 1 Öğretim Görevlisi

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Endodonti veya Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi 3 Öğretim Görevlisi

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak veya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi 1 Öğretim Görevlisi

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Endodonti veya Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri 3 Öğretim Görevlisi

Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi 3 Öğretim Görevlisi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz 3 Öğretim Görevlisi

İç Hastalıkları veya Nefroloji alanında uzmanlığını almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 2 Öğretim Görevlisi

Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 1 Öğretim Görevlisi

Acil Tıp alanında uzmanlığını almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 Öğretim Görevlisi

Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 1 Öğretim Görevlisi

Biyoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi 3 Öğretim Görevlisi

Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji veya Radyoterapi alanında uzmanlığını almış olmak veya Radyoterapi Fiziği alanında yüksek lisans
yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 Öğretim Görevlisi

Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 Öğretim Görevlisi

Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak veya Fizik veya Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin birinden tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi 3 Öğretim Görevlisi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

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