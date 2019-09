İstanbul Üniversitesi 29 Öğretim/Araştırma Görevlisi istihdam edecek

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.



Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:



1- Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtecek olup, Yabancı Diller Yüksekokulu için yayınlanan ilana, Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/ web sitesinde yer alan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat edilmesi gerekmektedir.)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (E-Devlet)

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

8-ALES Belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi

11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (Resmi Kurum Onaylı belge)

13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)



Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:



1- Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtecek olup, Yabancı Diller Yüksekokulu için yayınlanan ilana, Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/ web sitesinde yer alan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat edilmesi gerekmektedir.)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (E-Devlet)

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

8-ALES Belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi

11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)



Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:



1- Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini (Adres, Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtecektir.)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

8-ALES Belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi

11-Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

12-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

13-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

14-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ



İLK BAŞVURU TARİHİ : 13.09.2019

SON BAŞVURU TARİHİ : 27.09.2019

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 02.10.2019

GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 10.10.2019

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 14.10.2019

ÖNEMLİ NOTLAR



1-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

5-Sınavın kazanılması durumunda, Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum Onaylı olanlarının (Aslı Gibidir) veya Noter Onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.

6-İlanın çıkıldığı Birim içinde Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların İlanın çıkıldığı Birim içinde tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanın çıkıldığı Birim içinde Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

8-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen Aday/Adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran Aday/Adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9-Araştırma Görevlisi kadrosu İlanına başvuracak Adayların İlan Takviminde belirtilen Sonuç Açıklama Tarihine kadar İlan Özel Şartını taşımaları, Atama işlemi gerçekleşirken de Lisansüstü Öğrencilik Durumunun devam etmesi gerekmektedir.

10-İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR