Manisa Celal Bayar Üniversitesi 38 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

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Kurumsal
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|BİK İlan No
|:
|YOK738723
|Şehir
|:
|Manisa
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.
Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.
İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.
B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d ve 31. maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI
- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi (ilan açıklamasında hangisi belirtiliyorsa) öğrencisi olmak şarttır.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI
- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
(NOT: 14.03.2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup, 09.11.2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranmaz. Ancak bu kapsamda atananların göreve başladıkları tarihten itibaren 3 yıl içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.
GENEL ŞARTLAR
- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
- İlan şartlarımızı taşıyan adayların yasal süre içerisinde kadronun ilan edildiği birimlere bizzat ya da posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
MUAFİYET
- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (İlanımızda yer alan Turgutlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı için), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
- Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin altıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Başvuru Formu (İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html internet adresinden ulaşılabilmektedir.) (Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)
- ALES Sonuç Belgesi
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Sadece Araştırma Görevlisi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar gönderecektir. Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadro ilanına başvuracak adayların Yabancı Dil Sonuç Belgesi göndermesine gerek bulunmamaktadır.)
- Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)
- Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti Aslı veya Onaylı Sureti
- Doktora Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
- Yüksek Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Öğrencisi ya da Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
- Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Belgesi (Son 1 (Bir) Ay İçerisinde Alınmış Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Yüksek Lisans / Doktora Öğrencisi Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
- Özgeçmiş ve Var İse İlgili Alandaki Bilimsel Çalışma ve Yayınları Kapsayan Dosya
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Fotoğraf (1 Adet)
- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen Bir Kamu Kurumunda Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin) (İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)
- SGK Hizmet Dökümü (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) ve Onaylı Çalışma Belgesi (Halen Özel Sektörde Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin) (İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)
NOT
- Süresi İçinde Yapılmayan ve Eksik Belgeli Başvurular Kabul Edilmeyecektir.
- Üzerinde Kontrol Kodu Olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgeleri Geçersizdir.
- Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime (İlan Üzerinde Belirtilen Başvuru Yerine) Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.
- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolarından sadece birine başvuru yapabilecek olup, aynı adayın birden fazla kadroya başvuruda bulunması durumunda yapmış olduğu tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
SINAV TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi : 11.12.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.12.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.01.2020
Sınav Giriş Tarihi : 10.01.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 17.01.2020
** "Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları" yukarıda belirtilen tarihlerde www.mcbu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
|Sıra No
|Birim
|Anabilim Dalı/Program
|Unvan
|Derece
|Adet
|İlana Başvuruda Aranacak Özel Şartlar
|Başvuru Yeri
|1
|AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
|LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin Kimya, Kimya Öğretmenliği Ya da Kimya Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Kimya Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış ve Doktora Yapıyor Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek
|2
|AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
|MAKİNE
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|5
|1
|Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine Öğretmenliği veya Talaşlı Üretim Öğretmenliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanların Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Bu Alanların Birinde Üniversitelerde Ders Verme Tecrübesi Bulunmak.
|3
|AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
|PAZARLAMA
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|
Fakültelerin İşletme, İktisat, Maliye Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış ve Doktora Yapıyor Olmak.
|4
|DEMİRCİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek
|5
|KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
|MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin İktisat, İşletme veya Maliye Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış ve Doktora Yapıyor Olmak. Üniversitelerde Ders Verme Tecrübesi Bulunmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek
|6
|KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
|HARİTA VE KADASTRO
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek
|7
|KULA MESLEK YÜKSEKOKULU
|İŞLETME YÖNETİMİ
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek
|8
|MANİSA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
|ELEKTRİK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|5
|1
|Fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
|9
|REKTÖRLÜK
|REKTÖRLÜK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
|6
|1
|Üniversitemiz Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Görevlendirilmek Üzere. Fakültelerin İlköğretim Matematik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Kamu Kurumlarında En Az 5 Yıl Çalışmış Olup, Proje Yürütücülüğü Konusunda Deneyimli Olduğunu Belgelendirmek.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi Yunusemre/MANİSA
|10
|REKTÖRLÜK
|REKTÖRLÜK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
|6
|1
|Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde Görevlendirilmek Üzere. Fakültelerin İktisat, İşletme veya Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. İşletme Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler Birimlerinde Deneyimli Olmak. Merkezi Yabancı Dil Sınavından En Az 80
(seksen) Puan Almış Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi Yunusemre/MANİSA
|11
|SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|Lisans Mezunu Olmak. Lisans Eğitimi Sonrası Saç Bakımı ve Güzellik Alanında En Az 2 Yıl Deneyimli Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
|12
|SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|Lisans Mezunu Olmak. Medikal Fizik alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans Eğitimi sonrası 3. basamak sağlık kuruluşlarında en az 5 yıl deneyime sahip olmak.
|13
|SALİHLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|5
|1
|Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış ve Doktora Yapıyor Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek
|14
|SALİHLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|ÇOCUK GELİŞİMİ
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|Çocuk Gelişimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği veya Psikoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
|15
|SALİHLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|DIŞ TİCARET
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|Uluslararası Ticaret veya Uluslararası İlişkiler Alanlarının Birinden Lisans Mezunu Olmak. İktisat Teorisi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış ve İktisat Alanında Doktora Yapıyor Olmak.
|16
|SALİHLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin Muhasebe, Muhasebe Finans ve Bankacılık Bölümlerinin Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve İşletme Alanında Doktora Yapıyor Olmak.
|17
|SALİHLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Harita Mühendisliği veya Şehir ve Bölge Planlama Alanlarının Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
|18
|SOMA MESLEK YÜKSEKOKULU
|ELEKTRİK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|5
|1
|Fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik veya Fizik Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Üniversitelerde Ders Verme Tecrübesi Bulunmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek
|19
|SOMA MESLEK YÜKSEKOKULU
|MAKİNE
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|5
|1
|Makine Mühendisliği, Makine Öğretmenliği, Mekatronik Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
|20
|TIP FAKÜLTESİ
|RADYASYON ONKOLOJİSİ
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|2
|1
|Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Uzmanlığını Radyasyon Onkolojisi Alanında Almış Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
|21
|TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU
|GELENEKSEL EL SANATLARI
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|Lisans Mezunu Olmak. Lisans Eğitimi Sonrası Hat Sanatı Alanında En Az 2 Yıl Deneyimli Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek
|22
|TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU
|GELENEKSEL EL SANATLARI
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|1
|Lisans Mezunu Olmak. Lisans Eğitimi Sonrası Çini Sanatları Alanında En Az 2 Yıl Deneyimli Olmak.
|23
|TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU
|YAPI DENETİMİ
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|5
|1
|Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Yapı Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Fakültelerin İnşaat Laboratuvarlarında Çalışma
Tecrübesi Bulunmak.
|24
|YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
|YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|3
|Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Üniversitemiz Senatosu Kararı Uyarınca Merkezi Yabancı Dil Sınavından En Az 90 (doksan) Puan Almış Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller
|25
|FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|BOTANİK
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|6
|1
|
Fakültelerin Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Biyoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
|26
|FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|FELSEFE TARİHİ
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|7
|1
|
Fakültelerin Felsefe Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Felsefe Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
|27
|FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin Fizik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Fizik Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
|28
|FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|FİZİKOKİMYA
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin Kimya Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Kimya Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
|
Dekanlığı Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi
|29
|FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin Matematik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Matematik Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
|Yunusemre/MANİSA
|
30
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
MÜTERCİM-
|
ARAŞTIRMA
|
6
|
1
|
Fakültelerin Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
|31
|HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
|ENERJİ YÖNETİMİ VE VERİMLİLİĞİ
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Enerji Sistemleri Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
|32
|HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
|BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Yazılım Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
|33
|MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|ELEKTRİK MAKİNELERİ
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Elektrik- Elektronik Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
|34
|MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|HİDROLİK
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İnşaat Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
|35
|MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|6
|1
|Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Makine Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
|36
|TIP FAKÜLTESİ
|TIP EĞİTİMİ
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|5
|1
|Tıp Fakültesi Mezunu Olup Tıp Eğitimi Alanında Doktora Yapıyor Olmak.
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi