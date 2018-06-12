OSTİM Teknik Üniversitesi 79 Öğretim Üyesi alıyor

BİRİMİ BÖLÜM UNVANI ADET ARANILAN ŞARTLAR

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak; Makine Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak; Mekanik alanında uzmanlığa, uluslararası yayınlara sahip olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan

muadili bir puan almış olmak. Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak; Makine Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak; Kaynak ve Konstrüksiyon alanında veya Makine Teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Mühendisliği (Türkçe) Öğretim Üyesi

(Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 4 Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,

alanlarındaki bir lisans ve lisans üstü programlarından mezun olmak; bu alanlardan birinden doktora derecesine sahip olmak. Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) Arş. Gör. 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili

bir puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği

(Türkçe) Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç.,

Dr. Öğr. Üyesi) 3 Mühendislik, teknik eğitim veya teknoloji fakültelerinden mezun olmak, yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliği alanlarında akademik çalışmalar yapmış

olmak; tercihen sektör tecrübesine sahibi olmak.

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Türkçe) Arş. Gör. 1 Mühendislik, teknik eğitim veya teknoloji fakültelerinin ilgili lisans mezun olmak lisans mezunu olmak; Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili

bir puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Türkçe) Prof. Dr. 1 Lisans ve Doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği alanlarının birisinden almış olmak; Yöneylem Araştırması ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Türkçe) Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 2 Üniversitelerin Yazılım, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlardaki lisans ve lisansüstü programlardan mezun olmak; bu alanlardan birinden Doktora derecesine sahip olmak; tercihen sektör

tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Türkçe) Prof. Dr. 1 Yazılım, Bilgisayar, Elektrik Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarındaki bir lisans programından mezun olmak; bu alanlardan birinden doktora derecesine sahip olmak; tercihen son beş yıl görüntü işleme, yüz ve ses tanıma ve yapay sinir ağları alanlarında çalışmalar yapmış

olmak.

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Türkçe) Arş. Gör. 1 Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakülteleri veya bilişim alanındaki bir lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmak; ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili

bir puan almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 2 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama alanlarının birisinde lisans mezunu olmak; ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak. Statik, yapı yönetimi, yapı zemin ilişkisi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık ve

Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge

Planlama (Türkçe) Prof.Dr. 1 Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama alanlarının birisinde lisans mezunu olmak; ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak..

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) Arş. Gör. 1 Mimarlık veya Şehir Bölge Planlama alanından Lisans mezunu olmak; ilgili alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan

bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe) Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 3 Grafik, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim alanlarından birinden lisans ve doktora derecelerine sahip olmak, ilgili alanda akademik çalışma yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe) Arş. Gör. 1 Grafik, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim alanlarından birinden lisans yapmış olmak; ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim

Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım

Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

(Türkçe) Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç.,

Dr. Öğr. Üyesi) 3 Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dallarından birinde Doktora/Sanatta Yeterlilik yapmış olmak;

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) Arş. Gör. 1 Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık alanından lisans mezunu olmak; ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mimarlık ve

Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe) Öğretim Üyesi

(Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 2 Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, ilgili anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe) Arş. Gör. 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak; ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe) Prof. Dr. 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, ilgili anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 1 Lisans derecesini İşletme, Ekonomi, Bilgisayar veya Endüstri Mühendisliği alanlarının birisinden, Lisansüstü derecelerini İşletme veya Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden almış olmak; bilgi teknolojileri veya telekomünikasyon alanlarında yurtiçi ve yurtdışında akademik veya profesyonel iş deneyimine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 1 Lisans derecesini İşletme, Ekonomi, Bilgisayar veya Endüstri Mühendisliği alanlarından birinden, lisansüstü derecelerini İşletme, Ekonomi, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri veya ilgili bölümlerden almış olmak; mali raporlama ve denetim alanlarında yurtiçi ve yurtdışında akademik veya profesyonel iş deneyimine sahip

olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 1 Sistem Mühendisliği, İşletme veya İktisat alanlardan birisinden lisans mezunu olmak; İşletme, İktisat, Yönetim ve Organizasyon alanlardan birinden lisansüstü derecelerini almış olmak; şirket etkinliği ve verimliliği, veri zarflama gibi alanlarda akademik araştırmalar yapmış olmak; akademik ve profesyonel iş tecrübesine sahip olmak; ekonomi, işletme veya girişimcilik gibi alanlarda ders veya eğitim vermiş olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) Dr. Öğr. Üyesi 1 Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesine, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ya da İşletme alanlarından birinden yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak; bilgi teknolojileri veya telekomünikasyon alanlarında yurtiçi ve yurtdışında akademik veya profesyonel iş deneyimine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans derecesini İşletme veya İktisat alanlarında, yüksek lisans ve doktora derecelerini İşletme, İktisat, Denetim veya Maliye alanlarının birinde yapmış olmak; Finansal Raporlama, Denetim ve Vergi alanlarında iş tecrübesine sahip olmak; yurtiçi ve yurtdışında akademik çalışmalar yapmış olmak veya lisansüstü eğitim görmüş olmak; sermaye piyasaları, istatistik, maliyet muhasebesi, mali

analiz gibi alanlarda ders veya eğitim vermiş olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) Arş. Gör. 1 İlgili alanda lisans mezunu olmak; ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan

almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

(Türkçe) Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 3 Lisans ve lisansüstü derecelerini Halka İlişkiler ve Reklamcılık alanından almış olmak; ilgili alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

(Türkçe) Arş.Gör. 1 İlgili alandan lisans mezunu olmak. İlgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak, ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan

almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 2 Lisansüstü derecelerini İşletme, Finans, Ekonomi alanlarından birinden almış olmak; doktora eğitimini Ekonomi veya Ekonometri alanında yapmış olmak; Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, AR-GE, İnovasyon konularında araştırma ve akademik çalışmalar ve uluslararası yayınlar yapmış olmak; Ekonomik Büyüme ve Kalkınma alanlarında çalışma deneyimine sahip olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim

Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 2 Lisans, lisansüstü ve doktora derecelerini Ekonomi, Maliye ya da Ekonometri alanlarında almış olmak. Bölge ve ülke seviyesinde ekonomik büyüme ve kalkınma, maliye politikası, ARGE harcamaları gibi konularında araştırma ve akademik çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak; ekonomik büyüme ve kalkınma alanlarında uluslararası ve yerel çalışma deneyimine sahip olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili

bir puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme, İktisat, Finans, Ekonomi alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak; finans alanında sektör tecrübesine sahip olmak; uluslararası finans ve piyasalarının entegrasyonu konusunda yayın ve araştırmalar yapmış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu

puan muadili bir puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi Ekonomi (İngilizce) Prof. Dr. 1 Lisansüstü, doktora derecelerini İşletme, Finans, Ekonomi, Maliye alanlarından birinden almış olmak; sektör tecrübesine sahip olmak; akademik çalışmalar yapmış olmak; YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim

Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 İktisat, Ekonometri, Sosyal Politikalar gibi alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak; sosyal politikalar, uluslararası yatırım politikaları ve ticaret gibi alanlarda akademik çalışmalar ve iş tecrübesine sahip olmak. YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen

bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) Arş. Gör. 1 İşletme, İktisat, Finans, Ekonomi alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve bulanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları

Programı Öğr. Gör. (Ders verecek) 1 Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine, İmalat veya Tasarım bölümlerinden birinden mezun olmak; bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları

Programı Öğr. Gör. (Ders verecek) 1 Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik, Elektrik Elektronik veya Elektronik bölümlerinden birinden mezun olmak; bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları

Programı Öğr. Gör. (Ders verecek) 1 Mühendislik Fakültelerinin Uçak Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Programı Öğr. Gör. (Ders verecek) 1 Üniversitelerin Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine, İmalat veya Tasarım bölümlerinden birinden mezun olmak; bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Programı Öğr. Gör. (Ders verecek) 1 Üniversitelerin Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik, Elektrik Elektronik veya Elektronik bölümlerinden birinden mezun olmak; bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Programı Öğr. Gör. (Ders verecek) 1 Üniversitelerin Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar bölümlerinden birinden mezun olmak; bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Elektrik Teknolojisi Öğr.Gör (Ders verecek) 3 Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden veya Teknik Eğitim Fakültesi ilgili bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak; bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış

olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı Öğr. Gör. (Ders verecek) 3 Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve İç Mimarlık alanlarından birinden lisans mezunu olmak; bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70

puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojisi Öğr. Gör. (Ders verecek) 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümler veya ilgili bölümlerden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak;

ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden veya ilgili bölümlerden lisans mezunu olmak; alanında doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. (Ders verecek) 3 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ALES’ ten

alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Mekatronik Öğr. Gör. (Ders verecek) 1 Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinden veya Teknoloji Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ilgili bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Öğr. Gör. (Ders verecek) 3 Mekatronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği veya Teknoloji Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ilgili bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programı Dr.Öğretim Üyesi 1 Biyoloji, Kimya, Gıda Bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak; laboratuvar kurulumu, denetlenmesi konularında deneyim sahibi

olmak.

Meslek Yüksekokulu Laboratuvar

Teknolojisi Programı Öğr. Gör. (Ders verecek) 1 Biyoloji, Kimya, Gıda Bölümlerinden mezun olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programı Öğr. Gör. (Ders verecek) 1 Makine, Malzeme, Metalurji ve İmalat Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70

puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programı Öğr. Gör. (Ders verecek) 1 Elektronik veya Bilgisayar ile ilgili bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Üç Boyutlu Yazıcılar ve Hızlı Prototipleme

Teknolojileri Öğr. Gör. (Ders verecek) 3 Üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olmak ve üç boyutlu yazıcılar üzerinde lisans veya yüksek lisans tez çalışması yapmış olmak; yüksek lisans mezunu olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Öğr. Gör. (Ders verecek) 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten

alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Öğr. Gör. (Ders verecek) 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve İç Mimarlık alanlarından birinden lisans mezunu olmak; bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70

puan almış olmak.