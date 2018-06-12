OSTİM Teknik Üniversitesi 79 Öğretim Üyesi alıyor

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Kurumsal
- MEVZUAT
|BİK İlan No
|:
|YOK785402
|Şehir
|:
|Ankara
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
Mer'i mevzuat;
Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.
Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.
Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.
Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
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Mülga Mevzuat;
Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
Başvuru Tarihi : 11/03/2020
Son Başvuru Tarihi : 25/03/2020
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.
Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise mezkur Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
ADRES : OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA
PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birimi belirten dilekçe.
2 - Özgeçmiş
3 - Yayın listesi
4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gerekir
7- Doçentlik belgesi
8-Adli Sicil Belgesi
9- Hizmet Dökümü
10- İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (İngilizce eğitim veren bölümler için)
11– Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD. Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.
2- Öğretim görevlileri için en az Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek. Araştırma Görevlileri için en az Tezli Yüksek Lisans yaptığını veya yapıyor olduğunu belgelemek
3- Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
4- Özgeçmiş
5- İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
6- Onaylı nüfus cüzdanı örneği.
7- Adli Sicil Belgesi
8- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
9- Hizmet Dökümü.
10- Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
11- Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Öğretim Görevlisi başvuruları için; İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi
12-Araştırma görevlileri için; İngilizce dilinden YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (İngilizce eğitim veren bölümler için en az 80; Türkçe bölümler için en az 50 puan)
13- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
• Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.
(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
• Tüm Kadro ilanlarımız için 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşımak.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 26/03/2020
Sınav Tarihi : 27/03/2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 30/03/2020
|BİRİMİ
|BÖLÜM
|UNVANI
|ADET
|ARANILAN ŞARTLAR
|Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
|1
|Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak; Makine Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak; Mekanik alanında uzmanlığa, uluslararası yayınlara sahip olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puan almış olmak. Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
|Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
|1
|Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak; Makine Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak; Kaynak ve Konstrüksiyon alanında veya Makine Teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar
Mühendisliği (Türkçe)
|Öğretim Üyesi
(Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
|4
|Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
alanlarındaki bir lisans ve lisans üstü programlarından mezun olmak; bu alanlardan birinden doktora derecesine sahip olmak. Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
|Arş. Gör.
|1
|Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puan almış olmak.
|Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(Türkçe)
|Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç.,
Dr. Öğr. Üyesi)
|3
|Mühendislik, teknik eğitim veya teknoloji fakültelerinden mezun olmak, yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliği alanlarında akademik çalışmalar yapmış
olmak; tercihen sektör tecrübesine sahibi olmak.
|Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği (Türkçe)
|Arş. Gör.
|1
|Mühendislik, teknik eğitim veya teknoloji fakültelerinin ilgili lisans mezun olmak lisans mezunu olmak; Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puan almış olmak.
|Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği (Türkçe)
|Prof. Dr.
|1
|Lisans ve Doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği alanlarının birisinden almış olmak; Yöneylem Araştırması ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
|Mühendislik Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği (Türkçe)
|Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
|2
|Üniversitelerin Yazılım, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlardaki lisans ve lisansüstü programlardan mezun olmak; bu alanlardan birinden Doktora derecesine sahip olmak; tercihen sektör
tecrübesine sahip olmak.
|Mühendislik Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği (Türkçe)
|Prof. Dr.
|1
|Yazılım, Bilgisayar, Elektrik Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarındaki bir lisans programından mezun olmak; bu alanlardan birinden doktora derecesine sahip olmak; tercihen son beş yıl görüntü işleme, yüz ve ses tanıma ve yapay sinir ağları alanlarında çalışmalar yapmış
olmak.
|Mühendislik Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği (Türkçe)
|Arş. Gör.
|1
|Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakülteleri veya bilişim alanındaki bir lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmak; ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puan almış olmak.
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe)
|Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
|2
|Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama alanlarının birisinde lisans mezunu olmak; ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak. Statik, yapı yönetimi, yapı zemin ilişkisi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
|Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi
|Şehir ve Bölge
Planlama (Türkçe)
|Prof.Dr.
|1
|Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama alanlarının birisinde lisans mezunu olmak; ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak..
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe)
|Arş. Gör.
|1
|Mimarlık veya Şehir Bölge Planlama alanından Lisans mezunu olmak; ilgili alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir puan almış olmak.
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe)
|Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
|3
|Grafik, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim alanlarından birinden lisans ve doktora derecelerine sahip olmak, ilgili alanda akademik çalışma yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe)
|Arş. Gör.
|1
|Grafik, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim alanlarından birinden lisans yapmış olmak; ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
|Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Türkçe)
|Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç.,
Dr. Öğr. Üyesi)
|3
|Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dallarından birinde Doktora/Sanatta Yeterlilik yapmış olmak;
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe)
|Arş. Gör.
|1
|Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık alanından lisans mezunu olmak; ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
|Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe)
|Öğretim Üyesi
(Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
|2
|Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, ilgili anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe)
|Arş. Gör.
|1
|Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak; ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe)
|Prof. Dr.
|1
|Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, ilgili anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe)
|Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
|1
|Lisans derecesini İşletme, Ekonomi, Bilgisayar veya Endüstri Mühendisliği alanlarının birisinden, Lisansüstü derecelerini İşletme veya Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden almış olmak; bilgi teknolojileri veya telekomünikasyon alanlarında yurtiçi ve yurtdışında akademik veya profesyonel iş deneyimine sahip olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe)
|Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
|1
|Lisans derecesini İşletme, Ekonomi, Bilgisayar veya Endüstri Mühendisliği alanlarından birinden, lisansüstü derecelerini İşletme, Ekonomi, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri veya ilgili bölümlerden almış olmak; mali raporlama ve denetim alanlarında yurtiçi ve yurtdışında akademik veya profesyonel iş deneyimine sahip
olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe)
|Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
|1
|Sistem Mühendisliği, İşletme veya İktisat alanlardan birisinden lisans mezunu olmak; İşletme, İktisat, Yönetim ve Organizasyon alanlardan birinden lisansüstü derecelerini almış olmak; şirket etkinliği ve verimliliği, veri zarflama gibi alanlarda akademik araştırmalar yapmış olmak; akademik ve profesyonel iş tecrübesine sahip olmak; ekonomi, işletme veya girişimcilik gibi alanlarda ders veya eğitim vermiş olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe)
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesine, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ya da İşletme alanlarından birinden yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak; bilgi teknolojileri veya telekomünikasyon alanlarında yurtiçi ve yurtdışında akademik veya profesyonel iş deneyimine sahip olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe)
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Lisans derecesini İşletme veya İktisat alanlarında, yüksek lisans ve doktora derecelerini İşletme, İktisat, Denetim veya Maliye alanlarının birinde yapmış olmak; Finansal Raporlama, Denetim ve Vergi alanlarında iş tecrübesine sahip olmak; yurtiçi ve yurtdışında akademik çalışmalar yapmış olmak veya lisansüstü eğitim görmüş olmak; sermaye piyasaları, istatistik, maliyet muhasebesi, mali
analiz gibi alanlarda ders veya eğitim vermiş olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe)
|Arş. Gör.
|1
|İlgili alanda lisans mezunu olmak; ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
(Türkçe)
|Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
|3
|Lisans ve lisansüstü derecelerini Halka İlişkiler ve Reklamcılık alanından almış olmak; ilgili alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
(Türkçe)
|Arş.Gör.
|1
|İlgili alandan lisans mezunu olmak. İlgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak, ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonomi (İngilizce)
|Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
|2
|Lisansüstü derecelerini İşletme, Finans, Ekonomi alanlarından birinden almış olmak; doktora eğitimini Ekonomi veya Ekonometri alanında yapmış olmak; Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, AR-GE, İnovasyon konularında araştırma ve akademik çalışmalar ve uluslararası yayınlar yapmış olmak; Ekonomik Büyüme ve Kalkınma alanlarında çalışma deneyimine sahip olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonomi (İngilizce)
|Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
|2
|Lisans, lisansüstü ve doktora derecelerini Ekonomi, Maliye ya da Ekonometri alanlarında almış olmak. Bölge ve ülke seviyesinde ekonomik büyüme ve kalkınma, maliye politikası, ARGE harcamaları gibi konularında araştırma ve akademik çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak; ekonomik büyüme ve kalkınma alanlarında uluslararası ve yerel çalışma deneyimine sahip olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puan almış olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonomi (İngilizce)
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|İşletme, İktisat, Finans, Ekonomi alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak; finans alanında sektör tecrübesine sahip olmak; uluslararası finans ve piyasalarının entegrasyonu konusunda yayın ve araştırmalar yapmış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puan almış olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
|Ekonomi (İngilizce)
|Prof. Dr.
|1
|Lisansüstü, doktora derecelerini İşletme, Finans, Ekonomi, Maliye alanlarından birinden almış olmak; sektör tecrübesine sahip olmak; akademik çalışmalar yapmış olmak; YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonomi (İngilizce)
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|İktisat, Ekonometri, Sosyal Politikalar gibi alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak; sosyal politikalar, uluslararası yatırım politikaları ve ticaret gibi alanlarda akademik çalışmalar ve iş tecrübesine sahip olmak. YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonomi (İngilizce)
|Arş. Gör.
|1
|İşletme, İktisat, Finans, Ekonomi alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve bulanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları
Programı
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine, İmalat veya Tasarım bölümlerinden birinden mezun olmak; bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları
Programı
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik, Elektrik Elektronik veya Elektronik bölümlerinden birinden mezun olmak; bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları
Programı
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Mühendislik Fakültelerinin Uçak Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Programı
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Üniversitelerin Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine, İmalat veya Tasarım bölümlerinden birinden mezun olmak; bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Programı
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Üniversitelerin Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik, Elektrik Elektronik veya Elektronik bölümlerinden birinden mezun olmak; bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Programı
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Üniversitelerin Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar bölümlerinden birinden mezun olmak; bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Elektrik Teknolojisi
|Öğr.Gör (Ders verecek)
|3
|Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden veya Teknik Eğitim Fakültesi ilgili bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak; bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış
olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|İç Mekan Tasarımı Programı
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|3
|Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve İç Mimarlık alanlarından birinden lisans mezunu olmak; bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70
puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümler veya ilgili bölümlerden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak;
ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden veya ilgili bölümlerden lisans mezunu olmak; alanında doktora yapmış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|3
|Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ALES’ ten
alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Mekatronik
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinden veya Teknoloji Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ilgili bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|3
|Mekatronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği veya Teknoloji Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ilgili bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Laboratuvar Teknolojisi Programı
|Dr.Öğretim Üyesi
|1
|Biyoloji, Kimya, Gıda Bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak; laboratuvar kurulumu, denetlenmesi konularında deneyim sahibi
olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Laboratuvar
Teknolojisi Programı
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Biyoloji, Kimya, Gıda Bölümlerinden mezun olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Laboratuvar Teknolojisi Programı
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Makine, Malzeme, Metalurji ve İmalat Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70
puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Laboratuvar Teknolojisi Programı
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Elektronik veya Bilgisayar ile ilgili bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Üç Boyutlu Yazıcılar ve Hızlı Prototipleme
Teknolojileri
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|3
|Üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olmak ve üç boyutlu yazıcılar üzerinde lisans veya yüksek lisans tez çalışması yapmış olmak; yüksek lisans mezunu olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten
alanında en az 70 puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve İç Mimarlık alanlarından birinden lisans mezunu olmak; bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70
puan almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
|Öğr. Gör. (Ders verecek)
|1
|Görsel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Görsel Sanatlar, Grafik, İletişim Tasarımı, Reklamcılık, Çizgi Film Animasyon alanlarından birinden lisans mezunu olmak; bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış, grafik, animasyon
alanında çalışmalar yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.