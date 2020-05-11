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KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 Personel Alacak

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : DPB797642
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
112
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
11.05.2020

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden

PERSONEL ALIM İLANI (112 KİŞİ)

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

Açıklama 1-Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde ilan edilen başvuru şartları ile ilgili gerekli şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2-Türkiye İş Kurumunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne başvuru süresi sonucunda gönderilecek adayların sözlü sınav (mülakat) işlemi ile ilgili bilgiler Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası duyurular bölümünde ayrıca açıklanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI EKTEKİ DOSYADA YER ALMAKTADIR

İlan ile İlgili Ekler
1- KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN.pdf

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