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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı 19.910 Sözleşmeli Öğretmen Alacak

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

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BİK İlan No : DPB796516
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
19,910
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Sözleşmeli Öğretmen
Son başvuru Tarihi
:
12.06.2020

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU ve ATAMA DUYURUSU (HAZİRAN 2020)

Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları hakkındaki 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararı ve eki çizelgede yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır.


Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.
• Başvurular Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi’nde belirlenen alanlar sınırlılığında ve Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde alınacaktır.
• Adayların, sözlü sınava katılmak üzere yaptıkları başvurulara ilişkin kayıtları ile eğitim kurumu tercihleri için yaptıkları başvurulara ilişkin kayıtları Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59)tamamlamış olmaları gerekmektedir.
• Bakanlığımızca veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi için aday tarafından sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.
• Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.
• Adaylar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle “Ek-5 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri” tablosunda yer alan iletişim numaralarını kullanarak ilgili il millî eğitim müdürlüğüyle irtibata geçmelidirler.
• Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru ve atama işlemleri ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, http://personel.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Personel Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığının Duyuru Metnine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz

İlan ile İlgili Ekler
1- Sozlesmeli Ogretmenlik Basvuru ve Atama Duyurusu-Haziran.pdf

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