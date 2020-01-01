2014 model Range Rover Sport icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.İSTANBUL ANADOLU3. İCRA DAİRESİ
2019/72 İFLAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin iflas dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 16/06/2020
1.İhale Tarihi : 14/07/2020 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.
2.İhale Tarihi : 04/08/2020 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.
İhale Yeri : ÖMERLİ MAH. DİNDERE CAD. NO:22/A ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|1
|47.000,00
|3 Kalem
|%18
|TAŞINIR MUHTELİF ÇEŞİT VE EBATTA 3 KALEMMENKUL MAL (SAC MALZEME, METAL BORU, METAL PROFİL VB.)
1.İhale Tarihi : 14/07/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 04/08/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : İNALLAR OTOPARKI-ESENEVLER MAH. FİLİZLER SOK. NO:35 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|2
|475.000,00
|1
|%1
|34CLR96 Plakalı , 2014 Model , LAND ROVER Marka , 0891181306DT Motor No'lu , SALWA2KF8FA606176 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , RANGE ROVER SPORT STEYŞİN, DİZEL, ARAÇ ÇALIŞIR VE YÜRÜR VAZİYETTE, BOYA KAPORTADA HASAR YOK, KOLTUK VE DÖŞEME İYİ DURUMDA,LASTİKLER VASAT DURUMDA
1.İhale Tarihi : 14/07/2020 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2.İhale Tarihi : 04/08/2020 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
İhale Yeri : İNALLAR OTOPARKI-ESENEVLER MAH. FİLİZLER SOK. NO:35 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|3
|90.000,00
|1
|%18
|34ZC4473 Plakalı , 2014 Model , FIAT Marka , F1AE3481D2207504 Motor No'lu , ZFA25000002773442 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , DUCATO TEK KATLI MİNÜBÜS, DİZEL, ÇALIŞIR VE YÜRÜR VAZİYETTE ,BOYA KAPORTADA HAFİF ÇİZİKLER VAR, KOLTUK DÖŞEME VASAT DURUMDA ,LASTİKLER İYİ DURUMDA
1.İhale Tarihi : 17/07/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 05/08/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : İNALLAR OTOPARKI-ESENEVLER MAH. FİLİZLER SOK. NO:35 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|4
|230.000,00
|1
|%1
|34FA9158 Plakalı , 2015 Model , JAGUAR Marka , 150813W0328204DT Motor No'lu , SAJBB4BN5GCY02170 Şasi No'lu , Rengi Mavi , JAGUAR XF SEDAN , DİZEL, ÇALIŞIR VE YÜRÜR DURUMDA, KAPORTA BOYADA HASAR GÖRÜLMEDİ, DERİ KOLTUKLU VE DÖŞEME İYİ DURUMDA, LASTİKLER İYİ VAZİYETTE
1.İhale Tarihi : 17/07/2020 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2.İhale Tarihi : 05/08/2020 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
İhale Yeri : İNALLAR OTOPARKI-ESENEVLER MAH. FİLİZLER SOK. NO:35 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|5
|110.000,00
|1
|%18
|34SH0769 Plakalı , 2016 Model , FIAT Marka , F1AE3481D2671012 Motor No'lu , ZFA25000002B89834 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , DUCATO MİNÜBÜS 250, DİZEL, ÇALIŞIR VE YÜRÜR DURUMDA, BOYA VE KAPORTADA HASAR GÖRÜLMEDİ, KOLTUK VE DÖŞEME VASAT DURUMDA, LASTİKLER İYİ DURUMDA
1.İhale Tarihi : 21/07/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 06/08/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : İNALLAR OTOPARKI-ESENEVLER MAH. FİLİZLER SOK. NO:35 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|6
|70.000,00
|1
|%1
|34BLB469 Plakalı , 2018 Model , OPEL Marka , B14XER19TH4398 Motor No'lu , W0V0XEP68J4347514 Şasi No'lu , Rengi Kırmızı , CORSA ES-D BENZİNLİ, ÇALIŞIR VE YÜRÜR DURUMDA ,BOYA VE KAPORTADA HASAR GÖRÜLMEDİ, KOLTUK DÖŞEME TEMİZ ,LASTİKLER İYİ DURUMDA
1.İhale Tarihi : 21/07/2020 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2.İhale Tarihi : 06/08/2020 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
İhale Yeri : İNALLAR OTOPARKI-ESENEVLER MAH. FİLİZLER SOK. NO:35 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|7
|200.000,00
|1
|%1
|34NB7589 Plakalı , 2015 Model , AUDI Marka , CNH166489 Motor No'lu , WAUZZZ8T8GA024385 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , DİZEL, ARAÇ ÇALIŞIR VE YÜRÜR DURUMDA ,BOYA KAPORTA TEMİZ, KOLTUK DÖŞEME İYİ LASTİKLERİ İYİ DURUMDA
1.İhale Tarihi : 21/07/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 06/08/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri :İNALLAR OTOPARKI-ESENEVLER MAH. FİLİZLER SOK. NO:35 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|8
|110.000,00
|1
|%1
|34NB1174 Plakalı , 2015 Model , MINI Marka , 33409147 Motor No'lu , WMWXT310XF2B74189 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , COOPER D,DİZEL,ÇALIŞIR VE YÜRÜR VAZİYETTE, KAPORTA VE BOYA TEMİZ, KOLTUK DÖŞEME İYİ DURUMDA, LASTİKLER İYİ DURUMDA
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.