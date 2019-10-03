Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 1.000 adet Aile Sosyal Destek Personeli Pozisyonu için yapılacak sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını Bakanlığın web sayfasında yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım - 6 Aralık 2019 tarihleri arasında yapacaklardır.

Personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız