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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.000 Sözleşmeli Personel alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 1.000 adet Aile Sosyal Destek Personeli Pozisyonu için yapılacak sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını Bakanlığın web sayfasında  yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım  - 6 Aralık 2019 tarihleri arasında yapacaklardır.

Personel  alım ilanına ulaşmak için tıklayınız