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Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 İtfaiye Eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 300 İtfaiye Eri alınacak.

Adayların 30 Mart - 3 Nisan 2020 tarihleri arasında  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözlü ve uygulamalı sınav 13 -17 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No: 9, 06070 İskitler-Altındağ/Ankara adresindeki yerleşkesinde yapılacak.

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