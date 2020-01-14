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Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Bakanlığına sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere Arşiv Uzmanı alınacak.

Arşiv Uzmanı kadrosu için  başvurular internet üzerinden 30 Ocak - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek,

Milli Savunma Bakanlığının personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız

Milli Savunma Bakanlığının personel alım ilanı hakkında hazırlanan video sunumumuza ulaşmak için tıklayınız 