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Milli Savunma Bakanlığına sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere Arşiv Uzmanı alınacak.
Arşiv Uzmanı kadrosu için başvurular internet üzerinden 30 Ocak - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.
İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek,
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