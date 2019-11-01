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Ordu Büyükşehir Belediyesinden konut satışı

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Altınordu İlçesi Şirinevler Mahallesindeki  toplam 116 adet konut ihale ile satılacak.

Konut satış ihaleleri, 25 Aralık 2019 günü saat 14:00’ten itibaren 3’er dakika ara ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İsteklilerin ihale dosyasını Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne 24 Aralık 2019 günü saat 17:00’ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız 