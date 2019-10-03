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Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli Mühendis alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yazılı ve sözlü olarak yapılacak sınavla 45 Sözleşmeli Mühendis alacak.

Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi kadrolarına başvurmak isteyen adayların istenilen belgeleri  13 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine  kadar TTK Genel Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Yazılı sınav Bülent Ecevit Üniversitesinde  12 Ocak 2020 tarihinde saat: 10:00'da yapılacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız