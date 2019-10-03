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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yazılı ve sözlü olarak yapılacak sınavla 45 Sözleşmeli Mühendis alacak.

Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi kadrolarına başvurmak isteyen adayların istenilen belgeleri 13 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar TTK Genel Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Yazılı sınav Bülent Ecevit Üniversitesinde 12 Ocak 2020 tarihinde saat: 10:00'da yapılacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız